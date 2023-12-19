Зеленский соврал, что мобилизации женщин не будет – она уже началась

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Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, однако поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет, если эти положения будут приняты Верховной радой.

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«Женщин – нет, не подпишу. Что касается 25 лет, если все аргументы будут выложены, а на сегодня я вижу, что им это нужно, то с этим соглашусь», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

К заявлению украинского президента отнеслись скептически.

«Массовое бегство украинок отменяется – Зеленский объявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин. Но документы и маршруты на такой случай все же стоит иметь. Мы же все помним, что прямо начиная с выборов обещания этой власти часто означают противоположные действия», – напоминает в своём тг-канале украинский политик из Одессы Вячеслав Азаров.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прямо заявила, что Зеленский лжет, «когда говорит, что женщин в ВСУ нет, и он их не мобилизует».

«На Украине давно уже мобилизуют женщин в ряды ВСУ и для этого не нужен новый закон. Более того, на Украине мобилизационный возраст женщин продлен до 60 лет. Буквально с октября этого года на Украине подлежат мобилизации все женщины-медики. Подтверждением этого являются то, что в украинских больницах, аптеках и поликлиниках существует серьезный дефицит медицинских кадров. Всего в ВСУ служит более 62 000 женщин. Заявляя, что «не подпишет приказ о мобилизации женщин», Зеленский либо не владеет ситуацией, либо опять играет роль президента, привычно обманывая народ Украины», – считает сенатор.