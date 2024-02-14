Зеленский совсем скоро может согласиться на «Минск-3» – Стариков

Анатолий Лапин.  
14.02.2024 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 63
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если во время очередного европейского турне, в которое собирается отправиться президент Украины Владимир Зеленский, российская армия организует очередной большой «котел» для ВСУ по примеру Дебальцевского или Иловайского, то ему придется соглашаться на очередной вариант «Минских соглашений».

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если во время очередного европейского турне, в которое собирается отправиться президент Украины Владимир Зеленский,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Президент страны сейчас поедет за границу решать вопросы политические, политико-военные. В итоге, противник, – на войне же все бывает, – раз, и что произойдет. Произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… «Минск-1», «Минск-2». А это – «Минск-3». Не бывает «минсков» без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел это говорить, но это говорить надо», – заявил Стариков.

С ним осторожно согласился Вадим Карасев:

«Я согласен, что если во время Мюнхенской конференции это все будет развиваться по плохому сценарию, то, понятно, что это…».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть