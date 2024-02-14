Зеленский совсем скоро может согласиться на «Минск-3» – Стариков

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Если во время очередного европейского турне, в которое собирается отправиться президент Украины Владимир Зеленский, российская армия организует очередной большой «котел» для ВСУ по примеру Дебальцевского или Иловайского, то ему придется соглашаться на очередной вариант «Минских соглашений».

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент страны сейчас поедет за границу решать вопросы политические, политико-военные. В итоге, противник, – на войне же все бывает, – раз, и что произойдет. Произойдет катастрофа – Иловайск, Дебальцево… «Минск-1», «Минск-2». А это – «Минск-3». Не бывает «минсков» без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел это говорить, но это говорить надо», – заявил Стариков.

С ним осторожно согласился Вадим Карасев:

«Я согласен, что если во время Мюнхенской конференции это все будет развиваться по плохому сценарию, то, понятно, что это…».