Зеленский создаёт опасный антироссийский миф

27.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Введение Владимиром Зеленским новой памятной даты – «Дня сопротивления оккупации Крыма» – формирует у жителей Украины еще один антироссийский миф, не имеющий ничего общего с реальностью.

Об этом в своем блоге рассуждает главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы-то с вами помним, что 2/3 крымских военнослужащих и около 3/4 крымских правоохранителей приняли российское гражданство. Но не думаю, что это помешает с помпой праздновать этот день.

В конечном итоге, украинские СМИ попросту забудут про этот факт, а от СМИ других стран большинство граждан Украины отрезаны: от западных – из-за языкового барьера, от российских – административными запретами.

Так что будет несложно нарисовать в мозгах граждан картинку, в рамках которой крымчане доблестно сопротивлялись «российской оккупации», и лишь подавляющее численное превосходство противника заставило их уступить (но не сдаться).

В результате в коллективном сознании гражданина Украины появится ещё один пункт, разделяющий его с объективной реальностью», – поясняет Ткачев.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина должна усилить информационную войну за возвращение контроля над Крымом и Донбассом.