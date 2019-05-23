Зеленский создал параллельное правительство

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ влияния на все основные сферы жизни страны в отсутствие подконтрольного себе правительства.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данилюк уже все сказал, что должен быть центр стабильности на выборах. Потому что Кабмин сегодня еще не Зеленского, а СНБО, который будет фактически возглавлять секретарь, он же говорит об энергетике, об оборонке, он же экономист, финансист и так далее. Это фактически параллельное правительство. Параллельное президентское правительство. И даже, если парламент сформирует свой Кабинет министров, причем это долго еще будет формироваться – надо провести выборы парламентские, сформировать коалицию, найти премьера, а уже тут СНБО и есть де-факто правительство, которое занимается экономической безопасностью, финансовой безопасностью», – заявил Карасев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что советник президента Украины Александр Данилюк, которого прочат в секретари СНБО вместо уволившегося Александра Турчинова заявил, что СНБО должен обновить не только свой состав, но и формат работы.