Зеленский создаст институт для поддержки врагов России

02.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия – «государство-агрессор» и «оккупант», Украина создаст специальный орган для поддержки врагов РФ – различных экстремистских элементов, диверсантов и прочих осужденных российским правосудием, а затем объявленных в Киеве «политическими узниками».

Соответствующие шаги в эфире UATV анонсировал так называемый «постоянный представитель президента в АР Крым» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В крымской повестке дня мы видим очень много хороших инициатив – это и законопроекты о политических заключенных, и законопроекты про внедрение новых институтов, которые помогут освобождать украинских политзаключенных…

Есть такая инициатива, которая говорит о том, что в Украине должен быть создать институт, который будет заниматься этим вопросом, который не будет иметь громкого имени.

Он не будет называться «по вопросу освобождения политзаключенных», потому что мы понимаем, что уже такое название будет входить в определенные контры с позицией государства-оккупанта, государства-агрессора.

Но учреждение такого института видится как необходимое для того, чтобы была возможность вести какие-то переговоры. Мы действительно много слышим, что многое зависит от Российской Федерации, от ее позиции, от ее готовности отпускать украинских граждан.

На самом деле, мы понимаем, что Российская Федерация в Крыму создала островок бесправия, где права человека ничего не значат.

Российская Федерация является государством-агрессором, государством-оккупантом. Все понимают сложности работы с этим государством, но, если мы хотим добиться защиты прав человека и наших граждан, если мы хотим добиться освобождения наших граждан, то государство тут должно играть активную роль», – заявил Кориневич.