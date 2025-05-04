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«Ресурсная сделка» Украины и США в итоге заключена в варианте, не выгодном Киеву, и была навязана утратившим легитимность украинским президентом Владимиром Зеленским, руководствовавшимся лишь интересами сохранения личной власти.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это совершенно другая концепция. Та концепция состояла в том, что у меня застряли бабки, и чтобы их вытащить – я должен еще денег вложить. Новая концепция состоит в том, что у меня никаких денег не застряло, я просто должен вкладывать в Украину. Согласись, что мотивация совершенно разная. В первом случае: а куда мне деваться, мне надо свои бабки вытащить. Поэтому я, невзирая на риски и другие препятствия, должен инвестировать, чтобы выручить деньги, которые мои нерадивые предшественники туда закопали. А сейчас – почему я должен инвестировать?», – сказал Кох.

По его мнению, вариант Дональда Трампа, по которому вклад США рассчитывался как 350 млрд долларов, был выгоднее Украине, потому что создавал «колоссальные стимулы для американских инвестиций».

«Я считаю, что это разговор про бабки. Именно так Трамп этот вопрос поставил. Он обозначил: у нас застряли в Украине деньги. Давайте договоримся, как мы их себе возвращаем. Зеленский всю эту идею не акцептовал. Он отказался от этой сделки и взамен предложил другую, которая совсем другой механизм предусматривает. В этой сделке мы имеем абсолютно с нуля инвестиционный проект, по которому американцы могут инвестировать, а могут не инвестировать», – сказал Кох.

Он считает, что американский бизнес может инвестировать в другие страны «без риска войны и коррупции».