«Зеленский созывает Совбез» – Путин проспал проход сборной Украины мимо него

04.02.2022  17:16 (Мск), Пекин,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

Президент России Владимир Путин во время открытия Олимпийских игр в Пекине задремал на трибуне в момент, когда мимо проходила сборная Украины.

Наблюдатели выдвигают самые неожиданные версии о причинах и последствиях такого шага российского лидера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин во время открытия Олимпийских игр в Пекине задремал на трибуне...

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Во время трансляции было видно, как Путин на несколько секунд закрыл глаза, когда на церемонии открытия мимо трибуны пошла украинская сборная.

«Ровно через пять секунд после ухода цвета нации он проснулся. Сказался годами выработанный навык», – иронизирует киевский журналист Александр Зубченко, проводя параллели между служившим в КГБ Путиным и разведчиком Штирлицем.

Киевский обозреватель Дмитрий Скворцов полагает, что поведение Путина вызовет множество конспирологических версий на Украине.

«Все военные аналитики срочно ломанулись толковать зловещий сон Путина во время прохождения олимпийцев «Нэзламной». Зеленский созывает СНБО», – язвительно отмечает Скворцов.

Так или иначе, но интересно, что комментатор ведущего трансляцию американского телеканала NBC при этом грубо нарушил традицию «спорт вне политики».

«Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет», – сказал закадровый голос.

А телеканал «Eurosport» в своей трансляции рассказал об украинской сборной следующее:



«министерство спорта рекомендовало им не стоять близко к русским, и не делать заявлений на русском языке».

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