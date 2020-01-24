Зеленский спасает Донбасс от впихивания на Украину

24.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Команда Владимира Зеленского решила пойти по примеру Петра Порошенко на срыв договоренностей Нормандской четверки и саботаж Минских соглашений, требуя их пересмотра.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», комментируя последние заявления высокопоставленных чиновников Украины, требовавших пересмотра последовательности выполнения договоренностей по Донбассу – Киев по-прежнему хочет сначала получить контроль над границей ЛДНР с Россией.

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«По закону, на местных выборах должны быть представлены украинские партии, организованы эти выборы должны быть чиновниками украинской избирательной комиссии, освещать подготовку и ход голосования должны украинские медиа. Кто туда сейчас пустит украинские партии, чиновников и журналистов, да еще и позволит им спокойно работать?» — сказал газете источник в офисе Зеленского.

«Если бы россияне реально хотели мира, они бы давно согласились на пересмотр отдельных положений Минска. Ведь очевидно, что без этого пересмотра в обозримом будущем никакого реального прогресса не будет»,— добавил собеседник издания.

Реакция российской стороны оказалась сдержанной и предсказуемой – Москва требования команды Зеленского удовлетворять не собирается.

«Все решения саммита в «нормандском формате» были зафиксированы в итоговом коммюнике. Ни о каком пересмотре там речи не идет. Последние заявления представителей украинской стороны — это абсолютно порошенковский подход: забалтывание и попытка переписать то, что они не хотят выполнять», – цитирует газета источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах по Донбассу.

Ранее Зеленский пообещал перейти к «плану Б» по строительству стены на границе с Донбассом в случае, если переговоры в Нормандском формате в ближайшие месяцы не увенчаются успехом.

Это означает, что уже к следующей осени Киев может официально заявить о выходе из Минских соглашений, прогнозировал украинский политолог Владимир Фесенко.

«Когда украинская сторона может отказаться? Я напомню, президент Зеленский и представители его команды неоднократно говорили, что у них есть год. Это год не только для них, а для всех участников переговоров. Если осенью следующего года парламентарии будут видеть, что нет выполнения…», – сказал украинский эксперт.