Украинский диктатор спасает своих ближайших подручных от обвинений в коррупции повышением их политического статуса. Об этом свидетельствуют новые скандальные подробности, опубликованные близким к глобалистам киевским изданием «Зеркало недели».

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что между Зеленским и руководством антикоррупционных органов [патронируемых Западом, в первую очередь США], состоялась непубличная встреча.

Директор НАБУ и руководитель САП сообщили диктатору, что готовы материалы для вручения главе его офиса Андрею Ермаку и экс-министру обороны, а ныне секретарю Совбеза Рустему Умерову.

Напомним, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» как «Али-Баба», а Умеров засветился в деле о масштабной коррупции в энергетике.

25 ноября Умеров был допрошен в НАБУ.

«Вопрос, впрочем, заключается не в том, что руководители антикоррупционных органов озвучили эту информацию главе государства, а в том, какой была его реакция. После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации. С другой стороны, после шести лет политики «выжигания» всего профессионального и интеллектуального, кого еще можно было выдвинуть возглавить украинскую переговорную делегацию, если не тех, кто имеет доступ к самому высокому уровню президентского доверия?», – язвительно комментирует «ЗН».

Депутат Рады Марьяна Безуглая, ранее сторонница Зеленского и Ермака, а теперь ярая их критик, обращает внимание, что в число переговорщиков вошел и начальник ГУР МО Кирилл Буданов [включен в РФ в список террористов], несмотря на конфликт с Ермаком.