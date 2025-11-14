Зеленский спешит «отдать на съедение обществу» своих подельников

Вадим Москаленко.  
14.11.2025 20:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Чтобы приостановить коррупционное расследование, Зеленскому придётся пойти на серьёзные уступки США.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский журналист Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация Трампа в полном формате задействована [в расследовании украинской коррупции]. То есть они решают свои политические задачи, они пытаются таким образом решить вопрос войны.

Они понимают, что пока есть чужие деньги, пока есть коррупция, никто на Украине не будет заинтересован в окончании войны. А рассказы о патриотизме они не понимают, это наша внутренняя повестка.

Они заинтересованы в том, чтобы закончить каким-то образом эту войну. Каким – это им плевать, но нужно сделать все, чтобы Трамп был на коне, потому что пока он выглядит не очень уверенно», – рассуждал Дикий.

«Так что, я думаю, что только элементы договоренности, какие-то уступки со стороны Зеленского, имитация деятельности, что он готов пойти на какие-то процессы, это может быть тем фактором, который приостановит давление ФБР и спецслужб США, НАБУ.

Ну и, конечно же, демонстративно сдать на съедение украинскому обществу несколько персон. Ну вот два из них выглядят таким вот образом странным, Цукерман и Миндич, против которых ввели санкции. Теперь посмотрим, что будут делать с пузатой мелочью.

То есть, по крайней мере, действительно сшить им сроки или бесконечно вести расследование, а потом спустить всё на тормозах, люди повыезжают и будут себе жить в других условиях, но совершенно никак не связанных с их ограничением свободы», – подытожил он.

