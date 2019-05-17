Зеленский спешит распустить парламент, чтобы спасти тающий рейтинг

17.05.2019, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский уже начал терять поддержку своих избирателей, и вряд ли он оправдает их надежды после своей инаугурации.

Об этом в эфире канала News-Front заявил лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые говорят – сносим к чертовой матери парламент. Почему Зеленский и Коломойский так торопятся (с роспуском), чтобы выборы прошли как можно раньше? Потому что рейтинг Зеленского начал быстро таять, хотя пока он еще даже не стал президентом.

И если он станет президентом, ему придется принять ряд непопулярных решений, которые полностью «обрушат» Юго-Восток. Одесса почти поголовно проголосовала за человека, который сжигал людей в Доме профсоюзов, делал из них шашлыки (я про Коломойского).

Сейчас Одесса ждала, что Зеленский приедет и скажет хотя бы пару заупокойных слов о тех людях, которые умерли такой страшной, изуверской смертью. Хоть пару слов, что нам нужно останавливать войну, восстанавливать гражданский мир.

Но он ни слова не сказал. Он отмолчался, плюнул в одесситов. И одесситы сейчас переживают очень сложные вещи.

По этой причине они гонят как можно быстрее. Но не ошибайтесь, никого кроме олигархов в списке «Слуги народа» не будет. Там будут одни олигархи и их слуги. Будет то же самое», – предрёк Волга.