Зеленский спонсирует эфиры, где «хорошие московиты» учат нас жить – депутат Рады

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Киевские власти выделили рекордные для Украины объёмы средств на пропагандистские каналы, где только славят Зеленского, приглашая в эфиры россиян.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная как «голос Евромайдана» депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая Лариса Губина посетовала на то, что в новом бюджете предусмотрено выделение на медиа «сногсшибательной» суммы, при том, что фактически все деньги уйдут на трансляцию славящего Владимира Зеленского «телемарафона», запущенного сразу после начала СВО.

«Почти два миллиарда гривен на 2023 год. Мне кажется, что такого небывалого финансирования украинские медиа от государства на получали. Когда ты последний раз была в едином информационном марафоне?» – спросила ведущая.

«Я ни разу не была в «Едином марафоне». Некоторые из моих коллег включались, но это очень единичные случаи, но чаще всего мы имеем абсолютно дикую ситуацию, когда с моими коллегами договорятся по евроинтеграции или по финансах и налогах. Но их или запишут и не пустят в эфир, или просто включение не состоится как таковое. То есть даже в таком моменте их пытаются унизить, отставить и куда-то выкинуть», – пожаловалась Федина.

Она посетовала, что вместо её однопартийцев на государственных каналах показывают всяких российских либералов и прочих «хороших русских».

«В то же время в наших «Единых марафонах» и финансированных государством сепарских, по моему мнению, «Freedom» и «Дом», и «Рада», которая опустилась ниже плинтуса, а не транслирует Раду, мы имеем очень много так называемых хороших московитов, которые рассказывают нам, как правильно строить украинское государство и учат нас как жить», – возмутилась депутат.