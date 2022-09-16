Зеленский спровоцировал грандиозный конфликт в руководстве ВСУ – Бутусов

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в перешедший под контроль Киева Изюм начальника Сухопутных войск Александра Сырского, но проигнорировал главкома ВСУ Валерия Залужного, показал, что у офиса главы президента есть конфликт с последним.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет главред обслуживающего интересы антироссийской пропаганды киевского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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«Президент Зеленский спровоцировал конфликт в военном руководстве, отметив освобождение Изюма вместе с генералом Сырским, и демонстративно не пригласил и не заметил заслуги главкома ВСУ Залужного. Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, много раз заявлявший об отсутствии у него конфликтов с главкомом ВСУ Валерием Залужным, показал, что на самом деле именно Офис президента создает искусственное противостояние между руководителями армии», – считает Бутусов.

Он утверждает, что Сырский проявил себя достойно, но успех ВСУ был результатом общих усилий.

«В последние месяцы Офис президента провоцирует искусственный конфликт между Залужным и Сырским, противопоставляя этих двух руководителей, и в Изюме это было продемонстрировано. Политические интриги таким образом демонстрируют Залужному, что замена на его место подготовлена», – считает антироссийский пропагандист.

По его мнению, для военных «такие действия Зеленского выглядят оскорбительно».

«Победа на Харьковщине – коллективный успех большой части нашей армии, и эту победу невозможно сделать чьей-то личной. За все это время ни один представитель офиса президента не был на передовой в зоне боевых действий на этом направлении, сам президент впервые вообще посетил район боевых действий, поэтому попытка поделить победу и показать, что кто-то один для нее сделал больше других унижает армию, но больше всего унижает самого президента Зеленского, который показал, что не понимает обстановку и проявляет неуважение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которого президент должен отметить в первую очередь. Создание офисом президента искусственного конфликта в военном руководстве значительно усложняет многие управленческие процессы в армии. Вряд ли следует говорить, что политическое давление не улучшает состояние обороны и препятствует конструктивным изменениям в армии», – резюмирует Бутусов.