Зеленский сразу после выборов укротит Верховную Раду или разгонит её

13.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Вероятный победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский имеет юридические зацепки для того, чтобы почти сразу после вступления в должность распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы на 27 июля.

Об этом пишет считающаяся влиятельной в Киеве газета «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленскому нужно лояльное большинство в Раде, напоминает издание. Он заинтересован, чтобы парламентские выборы прошли раньше запланированного изначально голосования в октябре. Дело в том, что из-за экономических проблем рейтинг партии Зеленского может обрушиться к моменту проведения кампании.

Юридическим препятствием является запрет распускать Раду за 6 месяцев до плановых выборов. Поэтому у Зеленского есть срок на издание указа до 27 мая. Вступить в должность президента он сможет в первых числах мая.

Поводом для разгона нынешней Рады может стать доказательство отсутствия необходимого числа депутатов в правящей коалиции (оттуда вышли партии Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, «Самопомощь» Андрея Садового, однако спикер Андрей Парубий отказался признавать распад большинства, сославшись, что его составляют партии Блок Порошенко, Народный фронт Яценюка и внефракционные депутаты).

Сейчас дело о наличии коалиции рассматривается в Окружном административном суде Киева.

Дело курирует Андрей Богдан, юрист олигарха Игоря Коломойского, также работающий в штабе Зеленского.

Газета полагает, что досрочные выборы может поддержать и Петр Порошенко.

«Если Порошенко победит (шансы минимальны, но они есть), ему нужно будет конвертировать свою победу в поддержку на выборах. Да, его партия в любом случае наберет меньше, чем есть (на сегодня во фракции — 135 депутатов). Но почти наверняка в июле 2019-го после «именных виборов» и консолидации электората, поддержка «Солидарности» будет выше, чем в октябре. Если Порошенко проиграет, то в июле ему еще будет на кого и на что опираться. А в октябре большая часть избирателей может поостыть, а большая часть соратников — разбежаться», – поясняет издание.