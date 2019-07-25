25.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский срочно ищет деньги на разгон всех местных элит

Местные выборы скорее всего будут в середине осени, и новое чиновничество рассчитывает максимально вытеснить сторонников старой власти на местах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Сергей Быков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скорее всего, местные выборы будут в ноябре, что позволит провести максимальное количество провластных кандидатов, поскольку если их провести позже, то популярность «Слуги народа» упадет и у людей появится разочарование в связи с продолжающимся ростом коммунальных тарифов, считает Быков.

С этим мнением согласен политолог Олег Гнатюк. Парламентские выборы показали, что Зеленский и его политическая сила все еще сохраняют высокий рейтинг, и новая команда воспользуется этим, чтобы сменить местные элиты.

По его мнению, местные элиты могут быть сменены на 80%. С другой стороны, досрочные выборы потребуют порядка миллиарда гривен, и этих денег в бюджете нет.

Поэтому их проведение зависит от того, удастся ли найти средства на это.

Зеленский воспользуется принятыми еще при Януковиче изменениями к закону о столице, предоставляющим президенту право назначать главу КГГА, чтобы поставить Киев под фактический контроль Александра Ткаченко. Виталий Кличко сохранит декоративные функции.

В Днепре у власти также будет новый человек и произойдет смена элит, считает Сергей Быков.

«Ахметов слишком рано поругался с Коломойским, и слишком поздно – с Порошенко», – отметил он.

По его мнению, Борис Филатов проиграет на местных выборах и кресло мэра займет другой человек.

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