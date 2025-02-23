Зеленский срывает обмены пленными – беглый подельник Зе

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Население Украины настолько запугано, что даже в приватных разговорах опасается критиковать Владимира Зеленского. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что происходит – нас так загнали, что мы уже не то, что на митинг отстоять свои конституционные права, мы в семье, люди на кухне уже боятся говорить о неправильных решениях власти Зеленского. Сегодня родственники наших пленных, военных, которые в плену в Чечне или в России, они боятся выходить на митинги», – сказал Дмитрук.

Он подчеркнул, что именно Зеленский держит в заложниках и пленных, и обычных граждан.