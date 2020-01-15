Зеленский стал для Порошенко не приговором, а гарантом неприкосновенности

15.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на обилие доказательств причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к коррупционным схемам и выводу валюты из страны, украинские правоохранительные органы бездействуют.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, инициировавший ряд уголовных дел в отношении Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из всех признаков вытекает, что власть дала гарантии Порошенко и его команде. У нас что, мало фактов было по выведению средств украинских компаний в офшоры? Разве я мало опубликовал контрактов, когда на покупку угля в Панаме выделяли только в рамках одного платежа по девять миллионов долларов? Разве в Панаме уголь кто-то добывает?

Маршаловы острова – публиковал количество средств, выведенных туда военными компаниями. Мало того, я обращался с заявлениями – мне отказывали, я в Высшем антикоррупционном суде обжаловал и суд постановлял обязать начать расследования по заявлениям Портнова.

Затем долгое было бездействие до тех пор, пока мы уже публично не стали требовать от всех начать уголовное преследование партнера Порошенко по телеканалу Макеенко и благодаря нашему обращению в Люксембурге арестовали 32 миллиона евро, которые они украли и отмыли при сделке телеканала «Прямой».

А 340 килограмм наличных долларов, которые вынес первый помощник Порошенко по фамилии Онищенко из принадлежащего ему Международного инвестиционного банка. Смотрите, этих фактов, вроде бы много, а потом мы читаем новости: «Порошенко переписал свой банк на сына, кондитерские активы Roshen переписал на сына, офшоры какие-то куда-то переписал, деньги из офшоров куда-то ушли. Так я извиняюсь, а как вы собираетесь возвращать украденное из страны?», – заявил Портнов.

Напомним, что во время предвыборных дебатов на стадионе Олимпийском нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал, что в случае своей победы на выборах станет приговором для Порошенко.