Зеленский стал людоедом – киевский миллионер

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Президент Украины Владимир Зеленский приносит в жертву население страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опасность у нас с таким президентом, который может и нас в жертву принести очень легко. Весь народ, но сегодня он и приносит. Ради чего держат мужиков, ради чего перегораживают кварталы? Ради чего все это? Когда мы обращаемся: «А не думал ли ты подумать о человечности к собственной армии даже, о человечности к собственным людям, как сделать им хорошо?». Но он взаимодействует исключительно с мошенниками, исключительно с предателями, для которых люди – это разменная монета, для которых люди – это жертвы, жертвы их деятельности. Не может человек быть среди банды убийц не убийцей, ходить вместе с ними. И поэтому мы видим, что он начинает окружать себя настоящими людоедам», – заявил Балашов.

По его мнению, единственным выходом для Украины была бы заморозка войны.

«Остановить войну, не признавать территории и перейти к глухой обороне. Истеблишмент Кремля будет в шоке, потому что это не их план. Их план – через агентов развращать страну до последнего украинца, чтобы она разрушала свою государственность, чтобы мы ненавидели друг друга», – считает миллионер.