Зеленский стал олицетворением развала и деградации Украины – эксперты

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл итоговую пресс-конференцию на фоне двух бортов – бескрылого и канувшего вместе с советским прошлым.

Фото у себя в Facebook опубликовал киевский журналист Денис Иванеско, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, кто придумал этот слоган? На безкрылом самолете написать: надежные крылья армии. А раньше за такой ляп выгоняли», – прокомментировал он.

В свою очередь, эксперт Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак также оценил всю мощь и символичность развернувшейся картины.

«Символизм Зеленского зашкаливает. Напрасно он решил выступать на фоне – с одной стороны – недостроенной «Мрии», единственный экземпляр которой был создан всем Союзом еще до распада СССР в 1988 году. А с другой – на фоне Ан-178, на которые якобы есть заказ аж на три штуки. Эти вечные новости будущего времени – «сделаем, соберём, полетим, создадим». И ни одной в прошлом – «сделали-работает, собрали-не развалилось, полетели-долетели, создали-гордимся». Разве что, о самых больших тризубах из сала и самом массовом гопаке – похоже, нечто из этой серии мы увидим на 30-летии незалежности. По этому поводу Зеленский анонсировал на большие сатурналии и луперкалии», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору». «Главная победа Зеленского, по мнению Зеленского – победа над оппозицией. Кто-то еще разделяет эту радость? Кроме начальников подотделов очистки, получающих з/п за уничтожение оппозиции во всех ее проявлениях», – добавил он.

Что касается самой пресс-конференции, то здесь эксперт отметил полное отсутствие какого-либо смысла в ней.

«Ничего толкового не смог сообщить эрзац-президент народу и журналистам. Только жалобы на зраду партнеров – и против «Северного Потока-2» американцы не так встали, и европейцы не хотят дружить против России так интенсивно, как того хочет Зе. И по Донбассу очередная глупость – то ли замораживать конфликт, то ли размораживать он собирается – осталось загадкой. Но, в очередной раз попытался добить Минские соглашения. Вот здесь, был бы уже более настойчивым, все устали ждать и подгонять эту дохлую лошадь», – заключил Александр Дудчак.