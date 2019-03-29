Зеленский станет резервуаром для голосов Порошенко

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Результаты голосования во втором туре могут быть оспорены занявшим третье место кандидатом, при этом возможно два варианта развития событий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все опросы показывают лидерство Зеленского. А дальше – самое сложное. По одним опросам на втором месте Тимошенко, Порошенко – на третьем, по другим Порошенко – на втором, Тимошенко – на третьем. Часто у Тимошенко и Порошенко рейтинги примерно одинаковые», – сказал глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его мнению, это вызывает у многих недоумение и недоверие.

«В чем здесь опасность и определенный риск? Представим ситуацию, результаты первого тура: Юлия Владимировна на третьем месте, Петр Алексеевич – на втором, но разрыв между ними – меньше 1%. Или наоборот. Тот, кто третий, не признает результаты голосования, будет оспаривать», – отмечает Фесенко.

По мнению Виктора Небоженко, директора социологической службы «Украинский барометр», возможны два варианта развития событий – позитивный, когда во второй тур попадает Тимошенко и Зеленский, и негативный – когда Порошенко за счет административного ресурса, манипулирования, фальсификаций, подкупа, «сетки», а самое главное – за счет Зеленского соберет голоса.

«Резервуар для фальсификаций Порошенко – это голоса Зеленского. Больше ему взять негде. Ни Тимошенко ни одного голоса не отдаст, ни кто-то другой. А только у Зеленского», – считает Небоженко.