Зеленский станет вторым Ющенко

02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Владимир Зеленский, ставший триумфатором первого тура выборов президента Украины, в случае своей победы во втором туре не станет сильным лидером.

К такому выводу приходят опрошенные “Московским комсомольцем” украинские политические эксперты.

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По словам, замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилла Молчанова, стратегия президента Порошенко по дискредитации Зеленского путем связи с олигархом Коломойским не работает.

“Протестный избиратель относится к таким обвинениям с безразличием и уверен, что президент не может быть полностью самостоятельной фигурой. Сам же Порошенко может рассчитывать только на поддержку Ахметова, который при нынешнем президенте только богатеет. Все остальные олигархи настроены на то, чтобы власть сменилась.

Зеленский однозначно будет слабым президентом. У него не будет большинства в парламенте и он станет правителем вроде Ющенко. Это выгодно всем олигархическим группам, потому что они считают, что под шумок смогут вести свои дела, а Порошенко сделал бы многих банкротами”, – сказал Молчанов.

По мнению киевского политолога Вадима Карасева, во втором туре победит Зеленский, а а после осенних парламентских выборов Украина фактически сдвинется в сторону парламентско-президентской республики.

“Какая будет правящая коалиция, какое будет правительство и кто станет премьером — это все будет решаться в парламенте. И, скорее всего, премьер будет если не более политически влиятельным, чем президент, то как минимум станет равноценной политической фигурой. Олигархические группировки поведут свои фракции на парламентские выборы. Сегодняшняя возня уже началась в преддверии этого события”, – подчеркнул Карасев.