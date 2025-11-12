Зеленский становится «козлом отпущения», он больше «не бодрит» спонсоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский уже не может продавать Западу «перемогу» и «не бодрит» спонсоров. С этим и связана публикация материалов о коррупции в ближайшем окружении криворожского клоуна. Теперь Зеленского будут плавно превращать в «козла отпущения».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский медиатехнолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Его функция – бодрить, то есть производить перемогу, инвестиции шли под Зеленского. Это продолжение сериала «Слуга народа», где Зеленский сначала был в образе царя Леонида или, если брать библейские мотивы, то Давида, который борется с Голиафом. Он должен был бодрить. Бодрил, бодрил, бодрил, и теперь ситуация заканчивается, перемога Зеленским уже не особо продается, и актера надо либо менять, либо чтобы он сам уходил с авансцены… Из него пора делать козла отпущения. То есть человека, из-за которого все пропало. Модель козла отпущения позволяет не подвергать критике саму ущербную, самоубийственную идею войны с Россией. Когда можно объявить, что это все из-за него», – сказал Уралов.

По его мнению, теперь интрига в том, сможет ли Зеленский смириться с новой ролью и тихо уйти «к своим миллиардам».