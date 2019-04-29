Зеленский становится на тропу проигранной Порошенко информационной войны

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский своими абсурдными и воинственными заявлениями с первых дней после победы на выборах начинает напоминать «облегчённую» версию своего предшественника Петра Порошенко.

К такому мнению в ходе дискуссии пришли украинские эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело в том, что президент России Владимир Путин мало того, что сказал, он уже сделал, а то, что он сказал о раздаче паспортов для граждан всей Украины, я думаю, он тоже подготовился к этому. А когда избранный президент Украины, к моему сожалению, говорит о том, что он хочет начинать информационную войну за Донбасс, так он должен понять, что мы уже проиграли войну, и проиграл не он, проиграл Порошенко», – заявил украинский политолог Василий Вакаров.

«Сегодня я прочитал два твитта товарища Зеленского, и моя надежда на то, что он будет нормальным человеком, тает с каждой минутой. Мне кажется, что это будет Порошенко-лайт. Это будет «отмазочный» персонаж», – отметил киевский журналист Владимир Скачко.

«Я хочу напомнить всем, как взбеленились на Западе, когда чехи опубликовали статью «Еврей во главе украинских нацистов». Их возмутило то, что, мол, антисемитизм пошёл, а на самом деле в этом, может быть, и есть задумка – назначить еврея по национальности во главе украинских неонацистов и потом «отмазывать» – какая же Украина неонацистская, если у неё президент еврей?

А Зеленский во главе неонацистской Украины, это, извините, что еврей во главе Заксенхаузена или Дахау. Немцы тоже могли так говорить, но они не додумались до этого, а эти вполне могли додуматься! Назначить во главе неонацистской страны человека, который является ширмой! Это – мишура во главе Украины, это может быть самое страшное, что ждёт украинцев следующие месяцы», – добавил Скачко.

Экс-депутат Верховной рады от КПУ Спиридон Килинкаров, возвращаясь к теме общения президента с народом через интернет, отметил крайнюю безответственность Зеленского.

«Эта манера общения в «Facebook».. я не в праве давать ему советы, но как человек советский, я ему скажу: Володя, меньше слов – дешевле телеграмма. Потому что он, по-моему, не до конца осознал, что каждое слово, произнесённое им, на самом деле, стоит очень дорого, и не просто политически – и финансово в том числе. Потому что он как президент высказывается от имени государства Украина.

Я, например, читаю о готовности господина Зеленского к Нормандскому формату. Я не знаю, откуда она взялась. Вчера её не было. Что произошло такого, что он уже готов к Нормандскому формату? Он в Турции узнал что-то новое? Мне кажется, что для того, чтобы участвовать в Нормандском формате, это же зависит не напрямую от Зеленского – захотел и участвует, шепнул, мол, давайте соберёмся, и все прибежали, так же не будет, Нормандский формат уже два с половиной года не работает», – удивился экс-нардеп.

«Его заявления о готовности вести информационную войну. Какая цель информационной войны? Завоевать умы и сердца людей. Каких людей? Речь идёт о людях, проживающих на Донбассе, или о людях, проживающих в Европе и Америке? Ведь информационная война, которую вёл Порошенко, не была нацелена на людей, которые живут на Донбассе! Она была нацелена на европейских партнёров для формирования общественного мнения негативного образа России, но никак на то, чтобы как-то убедить людей, проживающих на Донбассе, что у них есть какое-то совместное будущее с Украиной!» – добавил Килинкаров.

Отметим, что ранее Василий Вакаров в эфире «ТВЦ» обратил внимание на то, что Зеленский об информационной войне заявляет даже более категорично, чем говорил об этом Пётр Порошенко.

«Информационная война – это часть войны. Если Порошенко говорил о дипломатической войне, экономической войне, тоже говорил об информационной войне – война, мне представляется, что Зеленский стал президентом войны. И его избрали 75 процентов людей как президента войны, в том числе информационной. Если он хочет победить в войне, естественно, против России (он даже рассказывал, как, какие-то телеканалы и другие моменты), то мне кажется, что он уже проиграл, ещё не начав эту войну», – отметил Вакаров.