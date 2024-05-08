Зеленский становится «просроченным президентом с душком»

Вадим Москаленко.  
08.05.2024 19:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


С 21 мая легитимность Владимира Зеленского закончится, и Россия начнёт против него информационную и дипломатическую кампанию.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С 21 мая легитимность Владимира Зеленского закончится, и Россия начнёт против него информационную и...

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«И до 21 мая было понятно, что с Зеленским Кремль ни о чем договориться не будет. Ну а тем более появился железобетонный для Кремля аргумент считать с 21 мая Зеленского просроченным президентом, то бишь нелегитимным. И эту тему будут качать как информационно, так и по дипломатическим каналам», – сказал Золотарев.

«У нас тут в экспертной среде тоже поделилось на тех, кто считает просроченным, и тех, кто говорит – ничего, все нормально, президент продолжает исполнять свои обязанности, у него сохраняется легитимность.

Но я не принадлежу ни к одному, ни ко второму лагерю. Я считаю, что штаны одели через голову. То есть надо было, я считаю, обращаться в Конституционный суд, и он должен был внести, как говорится, ясность в вопрос. Тогда, по крайней мере, сохранялись бы элементарные приличия. А так это действительно, как говорят, легитимность сохраняется, но она с душком, с неприятным привкусом», – добавил эксперт.

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