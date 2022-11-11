Зеленский ставит трусливых нацистов во главе государственной идеологии – украинский журналист

11.11.2022  19:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если в целом украинские неонацисты способны воевать только с памятниками, то смешавшись с вернувшимися с фронта боевиками, эта сила становится по-настоящему опасной.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский журналист и бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в целом украинские неонацисты способны воевать только с памятниками, то смешавшись с вернувшимися...

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«Возвращаемся к нашим баранам – неонацистам. Они по своей натуре ссыкливые. Они воюют преимущественно с памятниками. Но следующим шагом может стать, что они настолько осмелеют, а ещё к ним присоединятся настоящие боевики, которые имеют боевой опыт, с фронта, которые не захотят возвращаться к мирной жизни, к мирной работе, у них же внутри дьявол. Когда все эти «Жеки Караси» при содействии власти продуцируют неонацизм, они должны понимать, что станут его жертвами, потому что – это функция. Выполнил функцию, пропадаешь», – отметил он.

«Они должны знать, что это – дно донное воевать с бетоном, с бездушной бронзой, с памятниками. Однако одно дело, когда они памятники развалят, а другое дело, когда это могилы. Могилы людей, которые погибли, уничтожая нацизм. Тут, как раз «символизм» нынешней власти.

Удивительно, что Зеленский, который не скрывал своего еврейского происхождения, он представитель нации, которая, как украинцы, наиболее пострадала во время Второй мировой войны. Зеленский сейчас, поддерживая неонацистов ручных, которые под спецслужбами сейчас, внедряет неонацизм как государственную идеологию», – возмутился Коцаба.

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