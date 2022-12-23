Зеленский ставит в неудобное положение выкормившие его западные элиты – киевский политолог

23.12.2022  15:53 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Политика, Украина


Запад стал жертвой собственной политической игры, подняв президента Украины Владимира Зеленского на международный уровень.

Об этом в эфире видеоблога «Да, это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад стал жертвой собственной политической игры, подняв президента Украины Владимира Зеленского на международный уровень....

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По словам Бортника, сегодня Украина имеет больше влияния, чем возможностей.

«С одной стороны, мы от них очень сильно зависим. С другой стороны, в силу того, что ради борьбы с Россией образ и авторитет украинского президента Зеленского был раскручен максимально и стал глобален, они – Европа и США – в значительной мере зависят и от позиции Зеленского», – сказал эксперт.

«Если Зеленский начинает на международной арене кого-то критиковать, у того ухудшается положение внутри страны. Это касается Германии – сколько примеров, касается Франции, касается США. Получается круг замкнутый – мы зависим от них финансово и в военном плане, а они – от нас, имеются в виду элиты политические… Мы сегодня имеем влияние на порядки выше наших возможностей», – заявил Бортник.

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