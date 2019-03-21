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21.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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Зеленский: Сторонники Новороссии – зомби. Нужна информационная война против ЛДНР

Для населения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса надо создать русскоязычный канал и транслировать туда украинские мессиджи.

Об этом в беседе с журналистами иностранных изданий заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны выиграть информационную войну сначала на временно оккупированной территории. давайте достучимся до населения, которое находится в ДНР и ЛНР. Они украинцы. Мы многих знаем.

Мы в нашей компании приняли многих, которые сбежали из Донецка и Луганска, они не согласны с той позицией, которая у многих там, у многих украинцев появилась – «русские придут, нас спасут». Зомби.

Ничего страшного, можно вывести. Должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня. Им надо объяснить, им надо постоянно туда мессиджи – «мы украинцы, и вы там. Это временно. Вы – наши», – сказал Зеленский.

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