Зеленский стремительно теряет власть – счет пошел на недели

03.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает позднего председателя Временного правительства России Александра Керенского, который все еще имеет трибуну, но не имеет реальной власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, дни Зеленского на посту главы государства сочтены и вскоре власть возьмут новые «большевики».

«Зеленский сейчас напоминает Керенского, потому что трибуна еще есть, речи еще зачитываются, но власть уже схлопывается и счет идет на недели, на месяцы в лучшем случае. Ключевой вопрос заключается в том, появятся ли «большевики» и кто появится как «большевики», которые будут заниматься тем, что будут форматировать всю эту систему.

То есть я не говорю буквально, что это должны быть «большевики», социалисты, но я говорю о том, что должна появиться сила, и она появится, которая будет реагировать на тот беспредел, бардак и шизофреническое состояние, в котором находится Украина», – заявил Романенко.