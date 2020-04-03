03.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Зеленский стремительно теряет власть – счет пошел на недели




Президент Украины Владимир Зеленский напоминает позднего председателя Временного правительства России Александра Керенского, который все еще имеет трибуну, но не имеет реальной власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, дни Зеленского на посту главы государства сочтены и вскоре власть возьмут новые «большевики».

«Зеленский сейчас напоминает Керенского, потому что трибуна еще есть, речи еще зачитываются, но власть уже схлопывается и счет идет на недели, на месяцы в лучшем случае. Ключевой вопрос заключается в том, появятся ли «большевики» и кто появится как «большевики», которые будут заниматься тем, что будут форматировать всю эту систему.

То есть я не говорю буквально, что это должны быть «большевики», социалисты, но я говорю о том, что должна появиться сила, и она появится, которая будет реагировать на тот беспредел, бардак и шизофреническое состояние, в котором находится Украина», – заявил Романенко.

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