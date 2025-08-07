Зеленский стремится к третьей мировой войне

Максим Столяров.  
07.08.2025 08:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 674
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Украина может победить, только если конфликт примет формы новой мировой войны.

Об этом на канале прибалтийского проекта «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может победить, только если конфликт примет формы новой мировой войны. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не будем анализировать, как Путин с Зеленским сыграли, будем анализировать, как сыграл Запад. Запад в первые полтора года выложил все свои козыри, какие у него были – санкции, оружие, деньги и проч. В расчёте на то, что их будет достаточно, чтобы опрокинуть Путина. Оказалось – недостаточно.

Но теперь им нечего выкладывать. Допустим, они на 90% победили Путина, нужно ещё 10, а их нет! То, что осталось доложить – это уже путь к Третьей мировой. А Трамп не хочет Третьей мировой войны, и никто не хочет Третьей мировой войны. Кроме Зеленского, разумеется. Только в рамках Третьей мировой Украина может победить», – сказал Кох.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить