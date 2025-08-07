Украина может победить, только если конфликт примет формы новой мировой войны.

Об этом на канале прибалтийского проекта «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не будем анализировать, как Путин с Зеленским сыграли, будем анализировать, как сыграл Запад. Запад в первые полтора года выложил все свои козыри, какие у него были – санкции, оружие, деньги и проч. В расчёте на то, что их будет достаточно, чтобы опрокинуть Путина. Оказалось – недостаточно.

Но теперь им нечего выкладывать. Допустим, они на 90% победили Путина, нужно ещё 10, а их нет! То, что осталось доложить – это уже путь к Третьей мировой. А Трамп не хочет Третьей мировой войны, и никто не хочет Третьей мировой войны. Кроме Зеленского, разумеется. Только в рамках Третьей мировой Украина может победить», – сказал Кох.