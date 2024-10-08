Зеленский строит козни: Его рейтинг рухнул, выборы выиграет ВСУшник

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Перед тем, как начинать подготовку к президентским или парламентским выборам, режим Владимира Зеленского собираются избавиться от конкурентов в лице популярных военных.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил юрист, экс-зампредседателя ЦИК Андрей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил оценить, может ли украинское общество надеяться на приход к власти бывших всушников.

«До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного», – сказал юрист.

«Во-вторых, чтобы вообще статус военного понизить. Не повысить, а понизить. Потому что, очевидно, для части властного политикума это серьёзная угроза. Потому что как так – доверие к военным более 90%, а к определённой категории солнцеликих – менее 50%. Разве это нормально, они так думают», – добавил он.