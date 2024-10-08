Зеленский строит козни: Его рейтинг рухнул, выборы выиграет ВСУшник

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 853
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина


Перед тем, как начинать подготовку к президентским или парламентским выборам, режим Владимира Зеленского собираются избавиться от конкурентов в лице популярных военных.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил юрист, экс-зампредседателя ЦИК Андрей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед тем, как начинать подготовку к президентским или парламентским выборам, режим Владимира Зеленского собираются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Ведущий попросил оценить, может ли украинское общество надеяться на приход к власти бывших всушников.

«До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного», – сказал юрист.

«Во-вторых, чтобы вообще статус военного понизить. Не повысить, а понизить. Потому что, очевидно, для части властного политикума это серьёзная угроза. Потому что как так – доверие к военным более 90%, а к определённой категории солнцеликих – менее 50%. Разве это нормально, они так думают», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть