Зеленский стягивает войска для наступления, но боится российскую армию

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения о наступлении на республики Донбасса.

Об этом в интервью youtube-каналу ForPost заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть друзья в офисе президента. Они говорят, что войска стягиваются, но пока решение о начале военных действий не принято. Зеленскому война не помешала бы, но ему не нужен проигрыш. Он находится на этой растяжке. Не думаю, что будут полноценные военные действия с «котлами» и большими поражениями украинских войск. По расчетам нужно где-то 14 часов, чтобы вооруженные силы РФ дошли до линии фронта в ЛДНР. Все об этом знают», – отметил Царев.

Он считает, что если боевые действия начнутся, то это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев, пока не достроен газопровод «Северный поток-2».

«До достройки «Северного потока» осталось несколько месяцев. Как только он будет достроен, ЕС потеряет интерес к Украине и начинает выстраивать нормальные взаимовыгодные отношения с РФ. Военные действия могут перечеркнуть договоренности с Европой, она может поменять свою точку зрения на «Северный поток», – сказал политик.

По его мнению, для США также важно перевести Россию из статуса гаранта Минских соглашений в статус участника конфликта. Сейчас на Зеленского давит компания-производитель фейковых расследований «Беллингкэт», шантажируя его тем, какой вариант фильма о задержании 33-х россиян в Белоруссии в июле прошлого года будет опубликован. В администрации украинского президента боятся обвинений в том, что они сорвали спецоперацию СБУ, которая хотела заманить россиян на Украину.