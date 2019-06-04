Зеленский сумбурно ответил о выполнении главного предвыборного обещания

04.06.2019, Брюссель, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский неуверенно и сумбурно ответил на уточняющий вопрос западного журналиста о прекращении огня в Донбассе – одно из ключевых предвыборных обещаний нового главы государства.

Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорили о прекращении огня в Донбассе. Какими конкретными шагами вы этого можете достигнуть?» – прозвучал вопрос.

«Что касается определённых шагов в Минске, я не могу вам обо всём сказать, но прекращение огня, обмен пленными, согласно наших договорённостей с главой минской Трёхсторонней группы, а это Леонид Кучма, второй президент Украины, мы будем мощно работать в гуманитарном направлении.

Мы хотим в ближайшее время построить мост в Станице Луганской, привнести туда возможность помогать людям, туда сможет доехать скорая, и в социальной миссии, а также есть решение экономического направления», – несколько сумбурно перечислил Зеленский.

«Всё это вы обязательно услышите, я думаю, мы опубликуем наши договорённости в ближайшее время. Да. Если хотите, чтобы я ещё что-то сказал, пожалуйста… Понятно, да? Спасибо», – неуверенно заполнил украинский президент создавшуюся паузу.