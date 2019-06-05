Зеленский: «Супрун? Ха-ха-ха. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня другой врач»

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в эфире 1+1, крутя вместе с ведущим педали велотренажера.



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Отвечая на вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, и кто из действующих министров ему нравится, Зеленский сказал:

«Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги, здесь (нужны — Ред.) прыжки».

Журналист попросил президента озвучить мнение относительно некоторых персоналий.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.

В свою очередь Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

«Я еще не имею выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа», — сказала Супрун сказала во время брифинга в Кабмине.

Также американка из МОЗ надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются «оскорбительными и непрофессиональными».

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, «ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся».