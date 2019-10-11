Зеленский «сварил кашу» из невнятицы и неопределенности

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На вчерашнем пресс-марафоне, устроенном в киевском кафе, президент Украины Владимир Зеленский не ответил конкретно ни на один поставленный вопрос.

Об этом в своем блоге пишет близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в словах и позиции Зеленского нет определенности – это не хитрость президента, а его жизненная позиция.

«Общее впечатление от вчерашнего пресс-марафона Зеленского – ни на один вопрос не дано ясного и четкого ответа. Президент Украины обо всем говорит или «не знаю», или «не могу влиять». Или же, все-таки сказав нечаянно что-то конкретное, тут же оговаривается, что это не наверняка, возможны другие варианты. Мир в Донбассе нужен, но будет ли он, неизвестно. «Минские соглашения» безальтернативны, но могут быть и другие. С президентом России встречаться нужно, но «все против»… И так обо всем», – отмечает политолог.

«Та же фирменная каша из невнятицы и неопределенности, которой он кормил избирателя еще в ходе президентских выборов. Похоже, это не просто хитрость, а характер, который не изменится. Он гордо заявляет, что всегда говорит то, что думает. Если так, то значит, у него нет ни одной мысли, додуманной до уровня убеждения. Принцип неопределенности Зеленского. Некоторым нравится», – резюмирует Чеснаков.