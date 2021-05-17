Зеленский свернул с тропы Порошенко на гибельную дорожку Януковича – эксперт

17.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Когда майданщики и украинские националисты начнут штурмовать офис президента Украины, в поддержку Владимира Зеленского никто не выйдет.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне это напоминает сценарий Януковича на второй срок. То, что сейчас делает команда Зеленского, они выбрали ту же самую тактику – сажаем под арест лидера основной оппозиционной силы с тем, чтобы у него отобрать голоса, выдвигаем, поддерживаем радикальных националистов с тем, чтобы кроме Зеленского не осталось никакой альтернативы. Одни в один, что сделал Янукович, куда его толкали, что в итоге привело к его свержению.

И когда он во время майдана узнал, что, оказывается, его избирателей уже нет, его же избиратель не горит особым желанием его поддерживать, вдруг для него это стало откровением. Данилов (секретарь СНБО Украины – ред.), когда объяснял, оправдывал закрытие каналов и посадку Медведчука или условную посадку, что он говорил – смотрите, народ не вышел поддерживать Медведчука», – заявил Корнилов.

При этом эксперт подметил, что и действующая власть в Киеве тоже вряд ли может похвастаться особой народной поддержкой.

А я задаюсь вопросом: а Данилов может сказать – хоть одну акцию в поддержку Зеленского? Хоть одну уличную акцию, где поддерживали Зеленского? Или он может себе представить, если завтра эти все Парасюки, майданная нечисть, радикальные националисты, которых они сейчас вытягивают, пойдут штурмовать офис президента, сколько людей выйдет поддерживать этого президента? Простите, все президенты, если я оскорбляю эту профессию» – заключил политолог