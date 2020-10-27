Зеленский своей руками усилил Порошенко – Погребинский

27.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Вина за существенное укрепление позиций политсилы экс-президента Украины Петра Порошенко после проведения местных выборов лежит полностью на нынешнем президенте Владимире Зеленском.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия Порошенко существенно укрепила свои позиции и получит возможность навязывать, особенно, учитывая их экстремистский стиль поведения. Они сумели зачистить это поле, во всяком случае в Центре и на Востоке, куда пробиралась эта националистическая тусовка, та же партия «Свобода» – и то получала голоса на Востоке, сейчас такого нет. И фактически те радикальные партии, те, кто голосовал за эти партии, голосовали за Порошенко.

Порошенко, таким образом, получил в очень многих областях представительство в областных советах и городских. А во Львове будет конкурировать с Садовым за место мэра Львова. В других, более мелких городах, тоже такая ситуация.

Явное усиление Порошенко является слабостью и беспомощностью правоохранительной системы и Зеленского, который боится старших товарищей, которые не дают ему возможность разобраться, а может и сам он не решается», – заявил Погребинский.

«Во всяком случае, сегодня ситуация сложилась таким образом, когда мы отчасти возвращаемся к тому политическому раскладу, который был до «зелёной волны», зачистившей полностью поле. 73 процента отдали голоса за нового молодого парня, который оказался слабым и беспомощным президентом. И теперь процесс разочарования или определенный этап этого разочарования заканчивается. Фактически партия президента, если бы сейчас были парламентские выборы, по-видимому, была бы на третьем месте», – добавил политолог.