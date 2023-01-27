«Зеленский своим хамством Путину похоронил Украину» – киевский политолог

Неосторожные заявления Владимира Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина на европейских площадках спровоцировали невероятного масштаба межличностный конфликт, поставив на кон не только репутацию украинского лидера, но и жизни миллионов украинцев, если даже не судьбы миллиардов людей.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развивается и набирает обороты открытый межличностный конфликт, превышающий любой уровень столкновения, между Зеленским и Путиным. Это тяжелейшая проблема для сотен миллионов людей точно, может, для миллиардов, которые живут на Земле. Зеленский заявил, что он вообще не знает, Путин ли это, чтобы с ним вести разговоры, в том плане, что может вообще Путин уже и не Путин, а прежде надо, чтобы он сделал анализ ДНК. С другой стороны, он сказал, что вообще нечего ему с ним говорить и не о чем. И Песков, рот Путина, уже заявил тоже, что Зеленский давно перестал быть оппонентом, переговорщиком для Путина. На Зеленского есть огромное досье в Москве, там записаны все его выступления в разных частных клубах перед разными лицами, сколько ему заплатили, в каком виде он там выступал, что говорил. У Путина, Патрушева – есть все видеофайлы на Зеленского и все выплаты, и на жену Зеленского. Естественно, они все расслаблялись, как могли, будучи оплачиваемыми частными лицами, богемной тусовкой. Теперь это серьёзнейший компромат, вопрос только, когда его выкинут. Когда будут опубликованы многие файлы, речи, выступления Зеленского в разном виде, я боюсь, что для нас многих игра членом на пианино покажется детской игрушкой, по сравнению с тем, что, видимо, есть сегодня у московского кгбистского ядра во главе с разбойником Путиным. И тогда, конечно начнётся мощнейший международный скандал. Поэтому Зеленский заранее из брандспойта фекалиями Путина и его бригаду, говоря, что так они вообще неизвестно, кто такие», – выразил опасения Соскин.

По его словам, таким образом, Зеленский спровоцировал новую фазу войны, теперь уже точно до последнего украинца.

«Зеленский вошёл с Путиным в клинч окончательный, и теперь пошла у них война на взаимное уничтожение. Только причём тут граждане Украины и славянское население приграничное на этой оккупированной кгбистской Московией территории Руси? Почему они должны миллионами гибнуть из-за сражения этих двух оленей, которые сцепились и уже не выйдут с этого состояния? Я считаю, что ситуация для Украины так – точно становится гибельной, потому что Зеленский считает, что он может бросать сотни тысяч украинцев насмерть. Начинается новая фаза войны, и из высказываний Зеленского выходит, что при поддержке Запада до последнего украинца», – объяснил политолог.

Напомним, ранее на давосском форуме Зеленский заявил, что Путина не существует.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», – говорил Зеленский.