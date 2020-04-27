Зеленский своим убожеством и глупостью опозорил Украину в испанской прессе – эксперты

27.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский открытым текстом переложил ответственность за бедственное положение страны на Запад и откровенно попросил денег, чем лишь расписался в собственной неспособности победить кризис.

Об этом у себя в Telegram-канале написал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Испанская El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной».

Не мудрствуя лукаво, Зеленский признаёт, что Украина на грани банкротства и нищеты. И если не помогут «родной» МВФ и Всемирный банк, то Украина уйдёт в кризис, откуда выбираться будет долго и тяжело.

В общем-то, он откровенно вешает ответственность за социально-экономическое положение Украины на Запад. Он практически так и пишет: Помогите! А то очень «близкими становятся черты и признаки банкротства и нищеты Украины».

Он практически упрекает: это же вы хотели реформ, это же вы хотели борьбы с коррупцией. Так мы это все практически сделали! Дайте уже денег! В общем, достойное признание спустя год после инаугурации», – написал Мирошник.

По его мнению, Зеленский этой статьёй расписывается в собственной неспособности победить кризис и «выглядит достаточно дёшево». Президент крупной страны укоризненно постанывает в сторону Запада, о том, что мы все сделали, а вы денег нам так и не дали.

«Мне не понятно, зачем Зе-пиарщики вообще совали эту статью в испанскую газету?! Чтобы Испания с двумя сотнями тысяч заболевших сжалилась над Украиной и помчалась доставать из кубышки деньги для бедных украинцев и нелепых комиков во главе этого государства? Так не будет этого! Не до Украины сейчас ни испанцам, ни французам, ни немцам, и не итальянцам. Тогда зачем? Чтобы показать свою беспомощность, убожество и глупость? Это получилось! Вполне получилось…» – заключил Родион Мирошник.

В свою очередь, киевский журналист Андрей Манчук, разбирая статью президента, также увидел в строчках Зеленского лишь позор и беспомощность.

«Зеленский написал слезную статью в испанскую El Pais. Украине грозит дефолт, и вся надежда на очередные кредиты.

«Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету… Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новой программы финансирования МВФ и Всемирного банка».

Но есть и важные достижения:

«Украина – это не только страна, обращающаяся за помощью, но и страна, которая уже имеет положительный опыт борьбы с пандемией коронавируса и которая может помочь другим странам. Украина помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая», – процитировал Зеленского журналист.

«Если вы не поняли – Зеленский ставит себе в заслугу глобальный позор в Новых Санжарах, где эвакуированных встретили горящими шинами и камнями. Перемога, которую вы заслужили», – мрачно констатирует Манчук.