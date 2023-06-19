Зеленский сжег мосты, оставив украинцам лишь шансы на утилизиацию

Украинское государство абсолютно зависимо от принимаемых в США решений, в которых нет места судьбам простых украинцев, отправляемых на убой в войне с заведомо непобедимым противником.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-нибудь верит, что можно победить Россию военным способом? Пусть всё НАТО даст весь тот металлолом устаревший, включительно с теми F-16 начала 80-х годов и так далее. Не верите? Логично. Потому что только мобилизационный резерв первой очереди – те люди, которые служили в армии в России – более 40 миллионов мужчин. У нас вдвое меньше население вместе с людьми преклонного возраста, с женщинами и детьми. Если мы воспринимаем как постулат, что Путин должен быть на переговорах, а каждая война заканчивается переговорами, то мы должны понимать, что те политики, которые сжигают мосты к общению с Путиным как потенциальным переговорщиком, который гарантированно будет за столом переговоров… Не факт, что Зеленский будет. Потому что он актёр, и его дело кукарекать то, что ему скажет режиссёр этого фильма ужасов и автор сценария, которые за кадром. Когда он решением СНБО сам себе запрещает переговоры с Путиным, он не только сжигает мосты, он сжигает все надежды на мир. То есть шансов нет, только утилизация украинского народа. Ты утилизировал 300 тысяч человек, за какой хрен? А надо было просто выполнять «Минск-2». Формула Штайнмайера – не формула Штайнмайера, но жили бы люди, была бы экономика, какого хрена ты стал из себя корчить ещё большего нациста, чем Порошенко?» – возмутился Коцаба.

Он прямо указал на разжигателей войны.

«Если вы, и это с 2014 года, говорили, что погибли во время обстрелов в Северодонецке, то есть на подконтрольной Украине территории дети, взрослые, а при этом молчали об Аллее Ангелов в Луганске и Донецке, молчали, когда там украинская армия, ВСУ, уничтожала своих граждан, в неподконтрольном Донецке и Луганске, то вы кликали войну. Когда вы молчали, когда кричали «Кто не скачет, тот москаль» или «Путин ла-ла-ла», вы вы звали войну», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что война на Украине, в первую очередь, выгодна США, а также нынешнему киевскому руководству, которое бросает людей на убой.

«Они себе воюют нашими руками, нашими жизнями, они таким образом и ослабляют Россию, ослабляют Евросоюз. Наверное, этим конфликтом можно всегда надавить на Россию и на Китай, потому что Китай и Россия сейчас в одной тарелке. Понятен интерес наших злодейчуков, то есть украинская современная власть – укрсучвлада. Это и есть возможность красть, причём безнаказанно миллионами, миллиардами, это и возможность сделать себе тёплую ванну и не слышать критики ни со стороны журналистов, ни со стороны оппозиционных партий, потому что выясняется, что их можно просто уничтожить. Всю оппозиционную прессу можно уничтожить, партии. И вообще можно уничтожить само инакомыслие. Чисто Джордж Оруэлл 1984 – кто бы мог подумать, что это он про Украину написал! И если украинской власти выгодно красть деньги и делать это безнаказанно, им также выгодно объединить людей в этом военном психозе всеми этими полуправдами про Бучу и подобное, им выгодно сейчас объединить этой тупой пропагандой, потому что внешний враг. Это тоже классика жанра. Внешний враг напал, мы обороняемся, гибнут люди, а я такой, у меня [Зеленского] нет времени даже побриться, даже нет времени ту зелёную футболку постирать», – плевался Коцаба.