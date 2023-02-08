Зеленский сжигает подготовленные на Западе резервы – полковник

Олег Кравцов.  
08.02.2023 14:14
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России ни в коем случае нельзя снижать темпы наступления, а двигаться вперед на плечах отступающей украинской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, оценивая текущую ситуацию на фронтах СВО.

России ни в коем случае нельзя снижать темпы наступления, а двигаться вперед на плечах...

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«То, что сейчас творится в средствах массовой информации Украины, говорит о том, что власти страны не знают, что им делать. Происходящее стало действительно катастрофой.

Оборона двух ключевых в линии укреплений городов – Угледара и Артемовска – рушится. Украинские силы уже практически не могут их удерживать. Что делает на этом фоне Зеленский? Он, как верховный главнокомандующий, перебрасывает подготовленные резервы, те, которые прошли обучение в Германии и в Великобритании, на эти участки фронта.

Военнослужащие идут в бой без поддержки авиации и артиллерии. Называя вещи своими именами, он просто-напросто бросает этих людей в мясорубку, где российские соединения их перемалывают. Зеленский считает, что, удержав Артемовск и Угледар, он сможет отбить наступление России, но мы их возьмем и двинемся дальше, выполнять поставленные задачи.

США ждут от ВСУ контратаки весной, когда на Украину придет тяжелая западная артиллерия и танки. Отсюда и постоянные противоречия с Залужным. Последний, как военный специалист, лучше осознает ситуацию. Президент же руководствуется личными амбициями», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он обращает внимание, что Украине нужна передышка для подготовки новых подразделений и поставок западной техники и боеприпасов.

«Если мы им эту передышку не дадим, то они будут вынуждены вводить в бой свои «элитные» корпуса, не обеспеченные оружием и всем необходимым. Кризис ВСУ заключается в том, что нет подготовленных резервов. Та мобилизация, которую они пытаются провести в стране, срывается. Они хватают людей на улицах и отправляют на фронт, но это не солдаты. На этом фоне Киев объективно пока не может выполнить план подготовки к марту двух корпусов для контрнаступления», – считает эксперт.

Аналитик убежден, что ни в коем случае нельзя давать Украине время.

«Сейчас наша главная задача не останавливаться и не идти на переговоры, а на плечах отступающей украинской армии двигаться вперед насколько у нас хватит сил», – добавил полковник.

Он уверен, что России есть необходимые силы для этого продвижения.

«У нас есть подготовленные резервы, которые мы, начиная с момента мобилизации, успели обучить. Мы также нарастили поставки оружия на фронт. Сейчас у нас достаточно и оружия, и боеприпасов. По моему убеждению, сейчас мы сильны как никогда», – резюмировал Матвийчук.

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