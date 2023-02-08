Зеленский сжигает подготовленные на Западе резервы – полковник

России ни в коем случае нельзя снижать темпы наступления, а двигаться вперед на плечах отступающей украинской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, оценивая текущую ситуацию на фронтах СВО.

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«То, что сейчас творится в средствах массовой информации Украины, говорит о том, что власти страны не знают, что им делать. Происходящее стало действительно катастрофой.

Оборона двух ключевых в линии укреплений городов – Угледара и Артемовска – рушится. Украинские силы уже практически не могут их удерживать. Что делает на этом фоне Зеленский? Он, как верховный главнокомандующий, перебрасывает подготовленные резервы, те, которые прошли обучение в Германии и в Великобритании, на эти участки фронта.

Военнослужащие идут в бой без поддержки авиации и артиллерии. Называя вещи своими именами, он просто-напросто бросает этих людей в мясорубку, где российские соединения их перемалывают. Зеленский считает, что, удержав Артемовск и Угледар, он сможет отбить наступление России, но мы их возьмем и двинемся дальше, выполнять поставленные задачи.

США ждут от ВСУ контратаки весной, когда на Украину придет тяжелая западная артиллерия и танки. Отсюда и постоянные противоречия с Залужным. Последний, как военный специалист, лучше осознает ситуацию. Президент же руководствуется личными амбициями», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».