Зеленский тайно делит Украину с олигархами, громадянам вешают лапшу о прозрачном офисе

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Улетевший на выходные в Турцию победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский провел целый ряд встреч с представителями как украинского олигархата, так и теневыми кукловодами соседних стран.

Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

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Согласно сообщению, в аэропорту турецкого курорта приземлились частные самолеты олигархов Геннадия Боголюбова (с ним был экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко) и Рината Ахметова (самого миллиардера не было, зато борт якобы привез переговорщиков от польских, венгерских олигархов и якобы даже из РФ).

Более того, по информации канала, в Турцию к Зеленскому прилетал «теневой хозяин» Молдовы олигарх Влад Плахотнюк, с которым состоялись 6-часовые переговоры при посредничестве Игоря Коломойского.

«Помимо новых парадигм взаимодействия в переформатировании контрабандных потоков, обсуждались кадровые ротации в Украине. Одними из первых на Украине сменятся глава Нафтогаза, Генеральной Прокуратуры, СБУ, Нацбанка, внешней разведки и глава правительства», – пишет «Незыгарь».

Тем временем, обслуживающий штаб Зеленского украинский политолог Юрий Романенко сообщает для обывателей совсем иную информацию. Он рассуждает, какая будет польза от того, если Зеленский откажется от использования старого здания президентской администрации в Киеве, заменив его на «прозрачный офис» (речь, очевидно, идет об очередной показушной попытки «реформы как в Грузии).

«Функция президента заключается в том, чтобы не допустить ядерного удара по столице и не допустить такой ситуации в принципе для страны. И как он это сделает – находясь в бункере или в прозрачном open-офисе, вообще неважно. Если для этого ему нужен open-офис, потому что он требует этого, потому что это стандарты современного управления бизнесом, так работают IT-компании, Администрация президента должна работать, как современная западная IT-компания – open-space и всё такое, небольшое количество сотрудников и технологизация, автоматизация, роботизация процессов управления, выбрасывание всяческих ненужных структур. Зачем для Администрации президента подсобное хозяйство?

Это же, сука, какое-то из прошлого века, когда ещё при Сталине всё это создавали – мы до сих пор живём на сталинской системе. Какие-то коровы, какие-то свиньи, которых потом зарежут и отправляют в столовые АП, какие-то там санатории и так далее, когда у тебя через дорогу куча ресторанов, на Институтской, где ты можешь выйти и поесть вкусно, и на это не нужно ничего тратить, и эти 800 человек или сколько, которые в Администрации сидят, они попросту не нужны, это лишние звенья. Не нужны для замглавы Администрации 50 помощников и 25 замов, у каждого из которых тоже свой зам. В нашу эпоху это можно всё автоматизировать, оптимизировать, и это есть задача, которая стоит перед новым президентом, и он эту задачу уже чётко заявил», – рассказал Романенко.