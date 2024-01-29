Зеленский теперь надеется не победить, а всего лишь остановить Россию

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Украина находится в очень сложном положении, но надеется надеется на позитивный для себя исход в войне с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкому телеканалу ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Журналистка поинтересовалась, есть ли у него надежда, что война закончится в этом году. Украинский президент не смог ответить на этот вопрос.

«Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается. Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны», – сказал Зеленский.

Кроме того, он опасается, что Запад прекратит помощь Киеву.

«Если так произойдет, и в США будет затягивание процессов поддержки Украины – это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США по поводу того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России», – пугает президент Украины.

Заметим, что если ранее Зеленский заявлял о неизбежной победе Украины, то теперь он надеется лишь остановить Россию.