Зеленский теряет доверие не только народа, но и Запада – Дмитрук

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Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания – и теряет доверие не только украинского народа, но и западных «парнтёров».

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бежавший из Украины экс-депутат «Слуги народа» Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Зеленскому верит, может быть, процентов 10 населения Украины. Потому что все его обещания не нашли своего практического применения или реализации в будущем. Сегодня Зеленский потерял всякое доверие не только у граждан Украины, но и стремительно теряет его у международного сообщества, даже у тех людей, которые еще не так давно были полностью на его стороне», – подчеркнул бывший депутат.

«Зеленский сегодня – это человек, который ответственный за смерти людей, за потерянные судьбы, за то, что люди выехали за границу. Сегодня Зеленский в ответе за геноцид украинского народа. К сожалению, граждане Украины находятся в определенной такой тюрьме – эмоциональной, физической, психологической и публичной. Поэтому они не могут прямо на каждое высказывание президента собирать митинги, делать собрания даже в медиапространстве и так далее, потому что они сразу за это будут наказаны», – добавил Дмитрук.