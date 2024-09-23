Зеленский теряет доверие не только народа, но и Запада – Дмитрук
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания – и теряет доверие не только украинского народа, но и западных «парнтёров».
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бежавший из Украины экс-депутат «Слуги народа» Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Сегодня Зеленскому верит, может быть, процентов 10 населения Украины. Потому что все его обещания не нашли своего практического применения или реализации в будущем.
Сегодня Зеленский потерял всякое доверие не только у граждан Украины, но и стремительно теряет его у международного сообщества, даже у тех людей, которые еще не так давно были полностью на его стороне», – подчеркнул бывший депутат.
«Зеленский сегодня – это человек, который ответственный за смерти людей, за потерянные судьбы, за то, что люди выехали за границу. Сегодня Зеленский в ответе за геноцид украинского народа.
К сожалению, граждане Украины находятся в определенной такой тюрьме – эмоциональной, физической, психологической и публичной. Поэтому они не могут прямо на каждое высказывание президента собирать митинги, делать собрания даже в медиапространстве и так далее, потому что они сразу за это будут наказаны», – добавил Дмитрук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.