Зеленский теряет контроль над Украиной – Царев

31.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Пока нет смысла надеяться на улучшение российско-украинских отношений и смену антирусского курса, проводимого Киевом.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал депутат Верховной рады прошлывх созывов, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, отвечая на вопрос, сможет ли украинский президент Владимир Зеленский по-настоящему выполнять минские соглашения и выполнить свои обещания по установлению мира в стране.

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«Ему все сложнее и сложнее это делать – делать вид, что он выполняет свои предвыборные обещания. Зеленский теряет контроль над Украиной. Его рейтинг падает – пока не катастрофически, но все же. Обмен пленными его немного поддержит – но ненадолго», – сказал политик.

Он также прогнозирует президенту Украины проблемы в парламенте.

«Но в Раде у него нет решающего большинства – часть депутатов от его партии «Слуга народа» это порохоботы, часть – тесно завязаны на интересы конкретных олигархов и не озабочены проведением в жизнь политики президента. Генпрокурор исповедует и проводит взгляды, которые ближе Порошенко, чем Зеленскому. Это же касается и еще ряда чиновников на ключевых постах. Потому надеяться на мир на Донбассе и на улучшение российско-украинских отношений вряд ли стоит», – резюмировал Царев.