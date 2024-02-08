Зеленский теряет рейтинг, совершая непоправимые ошибки – беглый либерал

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Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг, а власть под его руководством совершает много непоправимых ошибок. Поэтому любой оппозиционный ему кандидат будет набирать популярность в украинском обществе, которое хочет выборов.

Об этом в эфире интернет-канала Daily Europe Online заявил бежавший в США, признанный иноагентом, российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически в Украине начался электоральный процесс. Хочет этого Зеленский или нет, но общество готово к выборам. Его не устраивает нынешнее положение вещей, рейтинг Зеленского, к сожалению, очень сильно падает, поддержка власти. Власть совершает много ошибок. Любой человек, который оппонирует сегодня президенту, который становится кандидатом, потенциальным, на роль следующего президента, он интересен обществу. Поэтому – это противостояние между Зеленским и развитием Украины, изменением ситуации в Украине. Все очень опасно, Зеленский и его штаб продолжают совершать непоправимые ошибки и любое новое лицо, новый кандидат интересен обществу», – заключил Боровой.