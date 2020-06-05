05.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Социология, Украина, Юго-Восток
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Зеленский теряет Юго-Восток


Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своего обещания установить мир, продолжает провальную политику прежнего режима, в результате чего теряет популярность среди русскоязычных избирателей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На востоке мы видим, что подрастают рейтинги «Оппозиционной платформы» Бойко на критике того, что Зеленский не выполняет свои ключевые обязательству по миру на Донбассе. Он докручивает абсолютно провальную парадигму, которая досталась от Порошенко, и они начинают подбирать разочарованный электорат.

Учитывая, что после поездки Ермака и Кулебы в Берлин никакой встречи в нормандском формате не будет, ожидать какого-то всплеска рейтинга Зеленского среди умеренных русскоязычных избирателей, которые за него голосовали как за «антипорошенко» уже не стоит. Они будут ходить к оппозиционным силам», – считает Молчанов.

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