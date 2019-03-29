Зеленский, Тимошенко и Порошенко отказались дебатировать на ТВ

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

“Общественное ТВ” пригласило кандидатов на пост президента Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского на эфир политического ток-шоу “Обратный отсчет”. Шоу состоится в пятницу, 29 марта, в 18:30. По замыслу, зрители смогут проголосовать за одного из участников программы во время прямого эфира онлайн или по телефону, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Телеканалу пока не известно, придут ли лидеры социологических опросов в эфир, “чтобы представить свои стратегии и ответить на вопросы ведущих, экспертов и аудитории”.

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В команде Зеленского сообщили, что он на ток-шоу не придет. В пресс-службе кандидата заявили, что штаб Зеленского не подтверждал редакторам проекта “Обратный отсчет” его участия в теледебатах на “UA: Перший” в связи с тем, что две недели длится гастрольный тур “Вечернего Квартала” по городам Украины.

“Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии “Квартал 95”, – пояснили в пресс-службе Зеленского. В команде Тимошенко также сказали, что она не придет на дебаты на “Общественное”.

Источники в окружении пока еще действующего президента сказали, что в графике Порошенко визита на “Общественное” нет, зато он планирует в 21 часов быть в эфире ТРК “Украина”. Тимошенко в это время будет в эфире ICTV (“Интервью с кандидатом о главном” в 21:00), а потом тоже пойдет на канал Рината Ахметова (“Главная тема. Выбор” на ТРК “Украина” в 22:30).