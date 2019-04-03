Зеленский только кажется «нашим»

03.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Повестка претендующего на кресло президента Украины комика Владимира Зеленского мало чем отличается от его оппонентов, за исключением более мягкой риторики.

Об этом в эфире «Первого Республиканского канала» заявил живущий в Донецке известный российский журналист Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спрогнозировать ничего невозможно, но я бы сказал, что победа Зеленского вполне вероятна, потому что Зеленский – удобный для американцев кандидат. Если снова приходит к власти Порошенко с его антирейтингом, то он сам по себе как фактор, раздражающий миллионы, является источником нестабильности…Зеленский, к которому нет претензий, который не имеет антирейтинга, человек новый в политике, он даст этой системе ещё какое-то время, оно сохранит некоторую стабильность и будет дальше использоваться как послушный инструмент, направленный против России», – заявил Бабицкий.

При этом эксперт согласился с тем, что Зеленский – кандидат протестный.

«Несуществующий кандидат, просто оболочка, легко обходит, играючи «делает» Порошенко – реальных политиков, реальных государственных деятелей. Какова должна быть ненависть людей к этим опостылевшим рожам?» – отметил он.

«На Украине среди юго-восточных жителей, которые говорят, что Зеленский, он же «наш», русскоязычный. Он «наш»?» – спросил ведущий.

«Конечно, он не «наш». Во-первых он русскоязычный, а во-вторых, он последние недели делал заявления, которые можно было воспринимать как лозунги в защиту русской общины Украины, ну, например, русский язык не надо трогать, хотя, он тут же оговаривается, что украинский всё равно будет тотально преобладающим рано или поздно, поскольку это «прекрасный язык».

То есть, по большому счёту – нет, всё та же абсолютная повестка, просто риторика гораздо мягче. Но и у людей, на самом деле, короткая память, они не помнят, как Зеленский выступал в поддержку воинов «АТО» – подчеркнул Бабицкий.

«Вот, его спросили: «О чём вы будете говорить с Путиным?», и он начал рассказывать, что «хорошо, что вы вернули наши земли», а если бы он взял и сказал вместо этого: «А давайте, Владимир Владимирович, ещё раз спросим у людей Донбасса, чего они хотят, как именно они хотят, хотят ли они именно в Россию или может всё-таки как-то с Украиной, или может вообще жить самостоятельно», но он же этого не сказал», – отметил ведущий.

«Не мог никто этого сказать, моментально возбуждается уголовное дело по статье «за бытовой сепаратизм». Политическая повестка на Украине сформирована очень жёстко, за неё выйти невозможно…

Они всё время говорят о «наших людях в Крыму и Донбассе», но это пустая риторика, потому что «наш человек» в их представлении – это тот, кто любит Украину, и они говорят, что здесь таковых большинство – ну, бред сивой кобылы», – прокомментировал Бабицкий.