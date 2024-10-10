Зеленский: Торецк спасут подготовленные во Франции «сильные парни»

Константин Серпилин.  
10.10.2024 23:23
  (Мск) , Париж
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Война, Дзен, Украина, Франция


Кризис ВСУ в Донбассе происходит из-за ротационного дефицита, недостатка боеприпасов и отсутствия разрешения США на удары вглубь территорий РФ западным оружием.

Об этом представителям СМИ заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кризис ВСУ в Донбассе происходит из-за ротационного дефицита, недостатка боеприпасов и отсутствия разрешения США...

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«Мы слышим тревожные сообщения о событиях на востоке страны, в частности, в Торецке. Какая там ситуация сейчас?» – задали клоуну вопрос.

«Ситуация на востоке сложная. Я понял кое-что из того, что сказал Эмманюэль про тренировочную миссию для наших солдат, нашей бригады. Мы благодарны за это Франции», – сместил тему Зеленский.

Имеется в виду подготовка французами новой бригады ВСУ «Анна Киевская» на полигоне в регионе Гранд-Эст. Ранее Макрон обещал, что боевиков бригады не только обучат, но и оснастят французским оружием.

Зеленский подчеркнул, что от этого зависит очень многое, «особенно ситуация на востоке».

«Потому что у нас не было достаточно ротационных бригад, оснащённых на сто процентов. Поэтому сейчас мы работаем с Францией и с некоторыми другими союзниками, и я надеюсь, что мы сможем рассчитывать в ближайшем будущем на наших сильных парней.

Конечно, есть большой дефицит оборудования, во-первых. А, во-вторых, это касается некоторых боеприпасов и разрешения на дальнобойное использование. Недостаточно производства наших дальнобойных беспилотников на сегодня. Поэтому мы ищем на это деньги и ожидаем на разрешение от наших партнёров», – добавил киевский самозванец.

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