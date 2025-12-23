Зеленский торопится провести выборы – и уже придумал, как победить в гонке

Игорь Шкапа.  
23.12.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 519
 
Беспредел, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Владимир Зеленский заинтересован в кратчайшие сроки провести выборы, не допустить на них неудобных кандидатов и переизбраться на второй срок.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Владимир Зеленский заинтересован в кратчайшие сроки провести выборы, не допустить на них неудобных кандидатов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий обратил внимание, что Зеленский распорядился, чтобы парламент проработал вопрос проведения выборов в стране.

Арестович считает, что ключевым вопросом в этой ситуации остается участие в выборах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который, как прогнозируется, побеждает Зеленского во втором туре.

«Если Залужный идет на выборы, он выигрывает с высокой вероятностью. Если нет, выигрывает Зеленский, становится суперпрезидентом и может бесчинствовать сколько захочет. Собственно, на это вся надежда. Они сделают все, чтобы Залужный не пошел», – прогнозирует экс-советник ОП.

По его словам, чтобы не допустить Залужного, будет задействован целый спектр мер, включая запугивание, а сама избирательная кампания будет длиться не более двух-трех месяцев, за которые не успеют раскрутится серьезные кандидаты.

«Плюс админресурс, отмобилизована армия, спецслужбы. Реальные кандидаты, которые могли бы составить альтернативу, либо под санкциями, либо в тюрьмах – и непонятно, смогут ли в них участвовать», – добавил Арестович.

Он говорит, что Зеленский согласился на выборы под давлением Трампа, которому такие условия поставила Россия, понимая, что Зеленский недоговороспособен.

«А во-вторых, Зеленский выгоден России, если продолжается война, потому что он бестолково ее ведет и очень много зла делает ВСУ, с точки зрения России», – добавил гость эфира.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить